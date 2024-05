Tra concerti e mostre entra nel vivo il festival ’Andrea Postacchini’

Entrato nel vivo il festival "Andrea Postacchini" con l’omonimo concorso violinistico, giunto quest’anno alla 31ª edizione, le cui audizioni hanno preso il via al Teatro dell’Aquila sabato 18 maggio. L’evento, organizzato da Antiqua Marca Firmana, si è aperto ufficialmente sabato scorso, l’edizione 2024 si svolgerà fino a sabato 25 maggio al Teatro dell’Aquila e accoglierà 123 partecipanti tra gli 8 e i 30 anni, di nazionalità appartenenti ai 5 Continenti, suddivisi in base all’età in quattro categorie (dai nati nel 1992 ai nati nel 2016). Nel Foyer del Teatro dell’Aquila, è stata inaugurata l’esposizione "Liuteria in Mostra", con l’introduzione del curatore, il liutaio Giovanni Lazzaro. Alla presenza del sindaco della Città di Fermo Paolo Calcinaro e dei giurati del Concorso Violinistico Internazionale "Andrea Postacchini", sono stati presentati i principali strumenti in mostra, tra i quali anche il violino modello Stradivari 1725 del liutaio teramano Giacomo Nibid, destinato al Vincitore Assoluto del Premio, e il violino "Marino Capicchioni - Rimini 1966" che andrà in comodato d’uso gratuito per un intero anno al miglior concorrente italiano classificato delle categorie C e D, consegnato dall’Atelier Lazzaro di Padova & Fine Violins Salzburg GmbH. La mostra rimarrà aperta al pubblico e alle scuole per tutto il periodo della competizione violinistica. Ai giurati anche una targa in argento del Resto del Carlino, a sugellare un’amicizia che dura da anni, nel comune amore per la cultura e la musica. In occasione della kermesse, inoltre, si terranno, in collaborazione con "il Circolo di Ave", due serate per la rassegna ’Chi suona stasera?’ nella splendida cornice della dimora storica di Palazzo Brancadoro, a Fermo. Gli appuntamenti si svolgeranno stasera e domani alle 21.15 e vedranno protagonisti i giovani violinisti del Concorso Postacchini. I concerti, a ingresso gratuito, godranno dell’accompagnamento dei coordinatori ufficiali del concorso e della presentazione del Maestro Paolo Strappa.