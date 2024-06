Tra gioco, sport e laboratori. Ecco le offerte dei centri estivi

Finisce la scuola e si apre un tempo complicato per i genitori che lavorano e non sanno come sistemare i figli. Alla ricerca di animazione, socializzazione, attività educative e ricreative, ci si può rivolgere ai servizi offerti dal comune, partono i centri estivi per diverse fasce di età all’insegna del divertimento e del gusto di stare insieme e con personale educativo qualificato e competente. In particolare, è in programma per bambine e bambini compresi nella fascia di età 3 mesi - 3 anni il prolungamento, per tutto il mese di luglio, del servizio comunale del Nido "M. Santoro". Per bambine e bambini compresi nella fascia di età 3 - 6 anni, i Centri Estivi (servizio gratuito), dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.15 in due turni (1-12 luglio e 15-26 luglio) con attività ludico-ricreative, laboratoriali, giochi d’acqua, si svolgeranno nello specifico alla Scuola dell’infanzia ‘’San Michele Lido, alla scuola dell’infanzia ‘’Villa Vitali e alla palestra della scuola dell’Infanzia "Molini Girola (Per informazioni: 335.1097632 – emanuele.ciarrocchi@ilpicchio.it). Per bambine e bambini, ragazze e ragazzi di età 6 - 14 anni i Centri Ricreativi Estivi (servizio gratuito), con gioco sport, tornei, laboratori creativi, in tre moduli (17-28 giugno; 1-12 luglio; 15-26 luglio) si tengono presso le strutture educative del territorio, il centro ricreativo estivo Riù, Ludoteca Riù Santa Petronilla (via Giammarco, 7 - info: 388.8264864), il centro ricreativo estivo San Tommaso allo spazio bambini e famiglie San Tommaso, via U. La Malfa, 1 – info: 335.6025547, al centro ricreativo estivo Zero Camp al centro sociale Tre Archi (via Bachelet, 9 – info: 335.6025547). Nella sede del dopo scuola di Campiglione si tiene invece il centro estivo per il quartiere, dal 24 giugno al 2 agosto in tre turni; info: 329.9333542 - annalisa.monterubbianesi@ilfarosociale.it. I bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni possono partecipare ai soggiorni marini sulla spiaggia libera attrezzata di Lido di Fermo. "Offriamo un tempo di qualità dal punto di vista educativo, ricreativo e di socializzazione, spiega il sindaco Calcinaro, un’offerta ampia veramente, un sostegno importante per le nostre famiglie che stiamo portando avanti da qualche anno come scelta vera e propria". "La risorsa dell’educazione all’aperto è diventata sempre più importante", assicura l’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri, per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Assessorato alle Politiche Sociali, Educative e Scolastiche del Comune di Fermo telefono: 0734/284303 - mail: servizi.scolastici@comune.fermo.it