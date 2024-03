Trasloco dei carabinieri. Cesetti all’attacco:: "Il presidente Acquaroli prenda in mano il caso"

Sul riassetto delle forze dei carabinieri nel Fermano, il consigliere regionale del Partito Democratico, chiama in causa direttamente il presidente della Regione Francesco Acquaroli. "Se Saltamartini ha scelto di arrendersi, è meglio che si faccia subito da parte e lasci ad altri il compito di occuparsi della riorganizzazione dell’assetto dei carabinieri nel Fermano – esordisce Cesetti -. Anzi, la questione venga immediatamente presa in mano dal presidente Acquaroli, perché se è vero che le decisioni in merito alla dislocazione territoriale delle forze dell’ordine spetta allo Stato, non esiste che la Regione, che tra le sue competenze collabora alla sicurezza pubblica, non si attivi per evitare che le aree interne del fermano perdano la Compagnia a Montegiorgio e la Stazione a Santa Vittoria in Matenano. Peccato che Saltamartini abbia assunto questo atteggiamento incurante, in netta contraddizione rispetto alle proposte di potenziare gli organici e rendere più capillare la presenza delle forze dell’ordine nel Fermano. Se la Giunta regionale può intervenire nei confronti del Governo per chiedere l’istituzione di un presidio fisso di polizia a Lido Tre Archi, con il parere favorevole di Saltamartini, di sicuro può farlo anche per il mantenimento della Compagnia dei carabinieri a Montegiorgio e della Stazione di Santa Vittoria".

L’affondo del consigliere regionale non è rivolto solo alla Regione, ma anche alla Provincia di Fermo e al Comune di Montegiorgio. "A questo punto – conclude Cesetti – l’impegno del presidente Acquaroli diventa decisivo, vista l’inefficace posizione palesata in Consiglio comunale dal sindaco di Montegiorgio, nonché presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi, che dopo aver subito passivamente la proposta di spostamento del Compagnia da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio e la soppressione della Stazione di Santa Vittoria, ora sembra accontentarsi del mantenimento della tenenza. Se Acquaroli intende capire che la necessità di garantire la sicurezza della costa non può avvenire a discapito dell’entroterra, chiedendo al Governo nazionale un sensibile incremento delle unità delle forze dell’ordine nel territorio, potrà contare sulla piena collaborazione dell’opposizione. Altrimenti, affronterò il caso direttamente con il Ministro Piantedosi. Acquaroli sappia però, che né io né la comunità fermana, faremo sconti di fronte alle inevitabili conseguenze che colpiranno quei territori lasciati in balia della criminalità".

Alessio Carassai