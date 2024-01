Trasloco del comando carabinieri. Il consigliere dem Cesetti:: "Una proposta da cestinare"

"La proposta di riorganizzazione dei carabinieri nel Fermano è da cestinare, il Comando deve restare a Montegiorgio". Una posizione chiara dal consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti, che come annunciato nei giorni scorsi, ha depositato un atto ispettivo in Consiglio regionale e una mozione in Consiglio comunale sul caso del trasferimento a Porto Sant’Elpidio. "Il potenziamento dei presidi delle forze dell’ordine della fascia costiera fermana – spiega Cesetti - deve avanzare di pari passo con il mantenimento e l’analogo rafforzamento di quelli situati nelle aree interne. Ecco perché la proposta emersa in seno al Comitato di sicurezza va immediatamente cestinata. Ho dato mandato alla Giunta regionale di avviare un confronto con il Governo e il ministero dell’Interno per l’adozione dei necessari provvedimenti, tra cui il potenziamento degli organici della polizia stradale di Fermo, polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e guardia di finanza, l’istituzione di un presidio fisso delle forze dell’ordine a Lido Tre Archi, nonché l’avvio di un progetto sperimentale per il controllo permanente nel territorio dei Comuni di Fermo, Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio". Si entra poi nel merito della Compagnia dei carabinieri. "La proposta di riorganizzazione – prosegue Cesetti - è in contraddizione con la conferma del Comando Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio all’indomani dell’istituzione del Comando provinciale dei carabinieri avvenuta con la nascita della Provincia di Fermo e sospetta rispetto all’avviso pubblico dello scorso 25 luglio emanato dalla Prefettura di Fermo, attraverso cui era stata avviata un’indagine di mercato per individuare a Montegiorgio un immobile in affitto destinato alla sede del Comando Compagnia. E’ evidente pertanto che la proposta di dislocazione a Porto Sant’Elpidio la stessa, anziché scaturire da esigenze di ordine pubblico, derivi dall’esito negativo del bando prefettizio, scaduto l’8 settembre, e dalla contestuale disponibilità a investire a Porto Sant’Elpidio. Spero che la Giunta regionale sappia farsi carico di queste istanze presso il ministero dell’Interno, e auspico che il presidente della Provincia di Fermo, nonché sindaco di Montegiorgio, oltre a ricorrere, se necessario, anche alla competente Autorità giudiziaria per impugnare eventuali atti e provvedimenti soppressivi del Comando della Compagnia di Montegiorgio e della Stazione di Santa Vittoria".

Alessio Carassai