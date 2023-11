Trasportava 52 chili di marijuana, fingeva fosse per l’industria farmaceutica

Trasportavano ben 52 chili di marijuana fingendo che fosse destinata alle industrie farmaceutiche, ma in realtà erano infiorescenze con un principio attivo altissimo destinate al mercato locale. Prosegue incessantemente l’attività della Guardia di Finanza a contrasto del traffico e della commercializzazione di sostanze stupefacenti che, anche dopo la conclusione del periodo estivo, ha condotto a significativi risultati, spesso scaturiti dall’attento monitoraggio dei normali canali di distribuzione logistica delle merci. I numerosi servizi di controllo economico del territorio e l’acume investigativo dei militari in forza al Nucleo di polizia economico-finanziaria, impegnati in tali ispezioni, hanno consentito di intercettare, nell’ambito di attività incentrata sulla movimentazione delle merci su strada, diversi carichi caratterizzati da pacchi abilmente occultati, cautelati con cellophane, contenenti quelle che poi si sono rivelate infiorescenze di marijuana. Il forte odore emanato dalla merce ha indotto i finanzieri a svolgere immediati approfondimenti, svolti anche presso gli uffici del Reparto, a seguito dei quali è emerso che all’interno dei pacchi erano presenti complessivamente 33 buste trasparenti termosaldate, ognuna delle quali contenenti infiorescenze di marijuana, per un totale complessivo di 52 chili. La merce veniva trasportata simulandone la qualità di materie prime destinate all’industria farmaceutica.

Tuttavia la documentazione, pur risultando apparentemente legittima, non ha consentito alcun riferimento univoco alle buste trasportate. Pertanto i militari delle Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro di propria iniziativa i 52 kg di sostanza rinvenuta e hanno denunciato a piede libero un uomo di Porto Sant’Elpidio alla Procura della Repubblica. L’attività svolta dal Comando provinciale di Fermo conferma ancora una volta l’impegno nelle attività volte alla repressione dei traffici illeciti, nonché al mantenimento della sicurezza della collettività. Tutte le azioni eseguite, svolte attraverso il costante impegno dei militari, consentono alla Guardia di Finanza di effettuare un permanente monitoraggio e azione di contrasto ai fenomeni di rivendita illegale di sostanze stupefacenti.

Fabio Castori