Trattativa chiusa: arriva Malaccari

C’è ancora il calciomercato a farla da padrone. La Fermana ha chiuso la trattativa per l’arrivo di Malaccari dal Brindisi. Il centrocampista arriverà in prestito e si unirà alla squadra nella prossima settimana. Inizialmente i pugliesi volevano una contropartita tecnica, ma i colloqui con il ds Andreatini sono stati fondamentali per far cambiare idea al club. Per il Gubbio, non sono stati convocati Curatolo e Grassi. Per il primo, all’inizio della prossima settimana, si interromperà il prestito e tornerà all’Inter. Invece per Grassi il destino sembra lo stesso di Diouane, con una risoluzione del contratto "temporanea" e la firma in D. Passando alla partita contro il Gubbio, tante facce nuove ma Protti sceglie la via della precauzione. Diversi tra quelli arrivati non vanno ancora allo stesso ritmo di quelli che già erano a Fermo. Porta e difesa rimangono invariate. Ci sarà Furlanetto, Eleuteri a destra e Pistolesi a sinistra, con la coppia centrale Fort-Spedalieri. Rientra tra i convocati di Santi dopo lo stiramento. A centrocampo, ci sarà Misuraca e tornano dalla squalifica Giandonato e Scorza. Quest’ultimo è in ballottaggio con Gianelli. L’ex Ascoli nella settimana prima di Pontedera non si è mai allenato con il gruppo e ha ricominciato in questa. Mentre Gianelli ha dimostrato di essere in grande forma. In attacco, sulla sinistra rimane Tilli, mentre a destra dovrebbe esserci Marcandella. Il dubbio più grande è per la punta. Montini è tornato ai box dopo esserci stato per oltre un mese e mezzo ed esser tornato tra i convocati nella scorsa giornata. Semprini invece ha accusato un problema all’adduttore nelle ultime ore. Il ballottaggio è tra il nuovo arrivato Petrelli e Paponi.