Tre pirati della strada denunciati

Tre incidenti dopo i quali i responsabili sono fuggiti senza preoccuparsi dei danni provocati e di eventuali feriti non soccorsi. Comportamenti da veri e propri pirati della strada che, grazie ad una tempestiva attività di indagine della Sezione polizia stradale di Fermo, sono stati rintracciati e assicurati alla giustizia. I tre incidenti con fuga sono tutti avvenuti i luoghi e circostanze diverse durante le scorse settimane. Il primo episodio è avvenuto il 31 marzo a Fermo, lungo viale Trento, quando un’auto, dopo aver urtato lateralmente un veicolo in sosta, è ripartita a tutta velocità senza fermarsi a lasciare i propri dati. Un accurato lavoro degli agenti della polizia ha permesso di individuare la targa e il modello del veicolo e di identificarne il conducente, un 50enne fermano. Nel secondo caso, un’autovettura ha invaso la corsia opposta lungo la Statale 210, provocando un violento urto frontale laterale con un altro veicolo. Anche qui il responsabile non si è fermato ed ha proseguito la sua fuga. Tuttavia, con l’aiuto delle descrizioni fornite dalla vittima e da un testimone, i poliziotti della Stradale sono riusciti a rintracciare il conducente fuggitivo, un 40enne di Fermo, e procedere alle relative sanzioni previste dal codice della strada. Il terzo e più grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile a Fermo. Si tratta di un tamponamento a catena tra tre veicoli che ha causato il ferimento di uno dei conducenti. Anche in questo caso il responsabile si è dato alla fuga. Tramite un’accurata attività di indagine, anche grazie all’apporto delle persone coinvolte rimaste sul posto, che sono riusciti ad annotare parzialmente il numero di targa del veicolo pirata, i poliziotti della Stradale sono riusciti ad identificare la responsabile, una 23enne di Fermo, e denunciarla all’autorità giudiziaria e alla prefettura per la contestuale sospensione della patente di guida.

f.c.