Tris d’assi in scena al teatro delle Api

Spazio alla programmazione teatrale alle Api nei prossimi giorni. Il prossimo appuntamento, già sold out, è con Gabriele Cirilli che il 20 gennaio salirà sul palco del teatro elpidiense con lo spettacolo ‘Nun te regg più’. Si tratta di un one man show in cui l’attore si mette a nudo con grande ironia, parlando delle persone che lo circondano. Tantissime le situazioni esilaranti e i personaggi che rivivono in scena, legati alla quotidianità dell’artista. Il 3 febbraio, arriva Cesare Catà con il suo testo ‘Ginevra ne vale la pena’ (info: 346 6286586), lezione spettacolo su corteggiamento e cavalleria con musiche di Gasparrini e Alessandrini, danza Manuela Recchi.

Lo spettacolo racconta e ripercorre il mito arturiano di Lancillotto e Ginevra per osservare il concetto di corteggiamento tra l’antico amor cortese e la disincantata modalità dei rapporti amorosi moderni. Si torna alla rassegna comica con il ritorno di Paolo Camilli alle Api, con lo spettacolo ‘Sconfort zone. Il paradiso delle irrelazioni’. Un altro sold out. Sono andati a ruba i biglietti per la data del 4 febbraio tanto che è stato necessario prevedere una seconda serata, il 5 febbraio per far fronte alle numerose richieste. Info: 392 4450125.