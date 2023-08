Trova il camper occupato da due marocchini

Quando è andato a controllare il suo camper parcheggiato, si è accorto che la serratura della porta d’ingresso era stata forzata. Pensando a un furto, si è recato in questura per denunciare il fatto e poco dopo è tornato per riparare la serratura, scoprendo invece che il mezzo era stato occupato abusivamente da due marocchini. È accaduto ieri mattina, poco dopo le 9,30 in piazza Dante dove era parcheggiato il camper dello sfortunato protagonista della disavventura, un uomo di Fermo. Come detto, il proprietario del mezzo, tornato sul posto per cercare di sistemare la portiera forzata si è trovato di fronte all’amara scoperta: due nordafricani avevano preso possesso del vano abitazione.

A quel punto ha subito allertato gli uomini della questura che sono giunti immediatamente in piazza Dante, bloccando i due marocchini. Sul posto anche gli specialisti della polizia scientifica e il cane antidroga. Nel corso della perquisizione sono stai rinvenuti anche indumenti femminili probabilmente di qualche donna che fa parte del gruppetto di occupanti. Riguardo alla droga è invece tutto tenuto nel massimo riserbo. Per il momento i due nordafricani marocchini sono stati denunciati alla Procura per occupazione abusiva di dimora privata.

fab. cast.