Turismo, Ciarpella punta sul marketing

Che l’amministrazione Ciarpella voglia puntare sul turismo è risaputo. Ora, in attesa di valutare se sia il caso o meno di ritoccare la tassa di soggiorno, ma solo a patto che i proventi vengano utilizzati per servizi (social media team su tutti) e iniziative proposte dagli stakeholders della Consulta del turismo attraverso un accordo di scopo, l’esecutivo si sta portando avanti, decidendo di procedere al potenziamento delle attività di marketing turistico partecipando a un bando regionale per servizi digitali integrati. Un bando che prevede la copertura totale delle spese per un massimo di 45mila euro. "E’ nostro interesse partecipare al bando per favorire lo sviluppo dell’economia locale e promuovere il turismo, realizzando servizi e contenuti digitali integrati con il sistema regionale del Digital Hub Marche" motiva l’esecutivo che, per il bando (la scadenza è oggi, ndr) si avvale della proposta formulata dal Gruppo Tim Spa (Milano) di un progetto di promozione turistica. Cosa prevede il progetto per il quale si chiede il finanziamento? Nell’ordine: la realizzazione di una guida turistica che valorizzi le peculiarità locali con una serie di mini tour virtuali su luoghi e attività di maggiore interesse della città; l’evoluzione del sito Portosantelpidio.info perché possa promuovere i contenuti digitali con il Digital Hub Marche; attività di digital marketing della città; ottimizzazione della presenza delle location cittadine nella piattaforma Google e realizzazione di un evento live musicale in una delle location della guida turistica virtuale. Per fare tutto questo e per gestire il servizio per un anno, la Tim spa di Milano chiede l’intero importo che potrà essere concesso al Comune (45mila euro), sempre che si ottenga il finanziamento, altrimenti non se ne fa niente. "Si tratta di una proposta idonea a valorizzare al meglio il brand Porto Sant’Elpidio con tecniche e linguaggi della comunicazione digitale più efficaci e innovativi – spiegano gli amministratori – e non comporta oneri di spesa per il Comune". Questo progetto, infine, fa il paio con l’attivazione (con risorse del Comune) del servizio Tim City Forecast – Data Tourism "che consente di descrivere e analizzare la presenza delle persone in città, la loro mobilità sul territorio, raccogliendo dati provenienti dalle diverse fonti e utili per monitorare territorio, eventi e persone e definire azioni di marketing mirate".

Marisa Colibazzi