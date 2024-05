Tutti insieme sul ponte per dar voce alle donne

Il Tavolo della legalità, in collaborazione con Soroptimist Italia (club di Fermo) ha organizzato un evento per celebrare la donna con le voci, la musica, le letture scelti dagli studenti della Provincia di Fermo che ne saranno i protagonisti. L’iniziativa si terrà daiie ore 16 alle ore 18 di oggi sul ponte che collega Porto San Giorgio a Marina Palmense per dare ancora più evidenza alla bellezza ed all’armonia con cui ci si rivolgerà a tutte le donne del mondo. Un’attenzione particolare verrà rivolta a quelle a cui vengono quotidianamente negati i diritti, la dignità, la libertà di espressione e di movimento, l’istruzione.