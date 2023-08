Tutti pazzi per il beach soccer. L’Italia trionfa sul Brasile

Si tinge ancora di azzurro la 13esima edizione del Mundial Beach Soccer di Porto Sant’Elpidio, che ha visto l’Italia trionfare sul Brasile in finale con un sonoro 8-1. Non c’è stata storia nell’atto conclusivo del torneo, con gli azzurri che hanno dominato in lungo e in largo grazie al miglior giocatore del torneo, Vito Falconieri, e il miglior portiere della competizione Davide Petrachi, oltre ai tantissimi ex campioni come sempre presenti nella data elpidiense del tour. Le giocate di Jeda e Reginaldo hanno solo illuso la Seleçao che è caduta sotto i colpi degli uomini di Maurizio Iorio, campionissimi per l’ennesima volta del trofeo Les Femmes-Linea Oro. È stata un’edizione ricca di offerte, questa del 2023, con a contorno molti eventi tra cui il quadrangolare tra amministratori locali, Cna, Carabinieri e sommelier, vinto dal Cna in finale per 3-2 contro gli amministratori, sempre presenti all’evento; la partita della solidarietà giocata dai ragazzi dell’associazione Antrophos; la tradizionale sfilata delle realtà locali Zhou e Twill; le esibizioni dei rioni del Palio del Mare e dei gruppi della Cris Dance e compagnia del fiore, e la serata conclusiva di domenica, interamente dedicata alla danza sportiva col nome di "Beach Dance Festival": un’idea vincente della Solidarity International Association del presidente Agostino Renzi in collaborazione con la Fids, che nella regione marche è presieduta da Renato Camilli. Non è mai mancato il pubblico delle grandi occasioni, da sempre il beach aggrega e coinvolge i cittadini e quest’anno non è stato da meno confermando i numeri del passato e rendendo la cornice di presenti ancor più eterogenea grazie alle diverse manifestazioni organizzate. Le partite sono state commentate da Roberto Cicchinè, mentre a Paolo Balestrieri di Radio FM è stata affidata la conduzione. La fase finale del torneo sarà presto visibile su Sky Sport, partner del Domina International Beach Soccer Tour di Maurizio Iorio, che vede nella tappa serale di Porto Sant’Elpidio uno degli appuntamenti più partecipati e attrattivi di tutto il palinsesto.

Nadir Tomassetti