Tutto esaurito per la solidarietà

Un progetto di cultura e solidarietà dedicato al territorio ideato e allestito dal ‘Circolo Magnum’ di Montegiorgio in collaborazione con la Compagnia dialettale ‘Li Rmasti’ di Falerone, che potrebbe divenire una rassegna annuale. Durante le festività natalizie al Teatro Alaleona di Montegiorgio e al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano è stato portato lo spettacolo ‘Lu Taccagnu’ opera ispirata al celebre ‘Canto di Natale’ di Charles Dikens ma riadattato in chiave locale e dialettale. "I due spettacoli hanno ottenuto il tutto esaurito in entrambe le uscite, e in entrambe le occasioni abbiamo effettuato una raccolta fondi: la prima in favore della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio in cui abbiamo raccolto 1.750 euro; la seconda per la Croce Azzurra di Santa Vittoria dove abbiamo raccolto 1.130 euro – spiega il presidente Mauro Galandrini –. Risorse che sono andate alle due associazioni che nell’entroterra svolgono un’importante servizio. Visto il successo proveremo a ripeterci il prossimo anno".

Alessio Carassai