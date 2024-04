Tutto pronto per la 15esima. Motosmatata

La società One Power Racing si prepara ad ospitare la 15esima edizione della ‘Motosmatata’, moto cavalcata non agonista per enduro e quad che si svolgerà domani 14 aprile. Le iscrizioni stanno andando oltre le previsioni, tanto che si annuncia una manifestazione da record. La ‘Motosmatata’ unisce la bellezza dei sentieri collinari e montani del territorio a piatti della tradizione e ogni anno gli ospiti giungono da ogni parte d’Italia ed Europa. "Abbiamo disegnato un tracciato nuovo – commenta Vincenzo Properzi, presidente della One Power Racing – partenza domenica mattina alle 9 da piazza della Stazione di Piane di Montegiorgio, poi si seguirà un tracciato di circa 110 chilometri che attraverserà Servigliano, Falerone, Penna San Giovanni, quindi Smerillo, Comunanza, Santa Vuttoria in Matenano e rientro a Montegiorgio. Altra novità nel percorso abbiamo inserito la sfida della ‘Salita del salame’, una parete molto ripida, chi riuscirà a scalarla con la moto si aggiudicherà un salame. Abbiamo raccolto iscrizioni dalla Sicilia, centro Italia, Lombardia, ci saranno anche piloti esperti provenienti dalla Germania, fra questi ci sono le iscrizioni a sorpresa dei Team Gradella e Turi che schiereranno diversi piloti. Lungo il percorso saranno attrezzati punti ristoro a base di prodotti locali, nel pomeriggio a Piane ci saranno le premiazioni sempre a base di prodotti locali per i gruppi più numerosi e altre categorie". a.c.