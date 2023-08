Ubaldi: "Telecamere decisive, ne metteremo altre 14 in città"

L’individuazione dei responsabili dell’incendio di tre auto in pieno centro storico non è il primo risultato ad essere stato raggiunto grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza che già in diversi casi, hanno fornito un contributo notevole alle forze dell’ordine nelle indagini per fare luce su episodio di violenza, di criminalità o atti vandalici. "Ancora una volta, le telecamere sono state decisive" ha commentato il sindaco Endrio Ubaldi riferendosi, appunto, all’ultimo risultato in ordine di tempo e ringraziando i carabinieri della locale stazione. L’occasione è stata colta al balzo da Ubaldi anche per smentire "le falsità che vengono fatte circolare sul sistema di videosorveglianza cittadino e sulla sua efficacia. Le telecamere poste nella zona adiacente il centro storico sono state di fondamentale aiuto per scoprire gli autori di un bruttissimo incendio doloso". E alla minoranza che, nell’ultimo consiglio comunale "ha detto che è ora di smettere di acquistare nuove telecamere", Ubaldi replica con i fatti, andando dritto per la sua strada e informando dell’acquisto di ulteriori 14 telecamere "che saranno installate entro l’autunno, di cui 2 con tecnologia Ocr (consente di leggere le targhe, ndr) oltre a 5 sostituzioni".

Con questi nuovi arrivi, salirà a 115 il numero degli occhi telematici fissi sulle zone più sensibili della città. "E altre se ne aggiungeranno col contributo dei privati. Nelle scorse settimane, insieme al Comandante del Corpo di polizia intercomunale, - fa sapere il sindaco - abbiamo incontrato alcuni concittadini intenzionati ad autofinanziarsi per acquistare nuove telecamere da cedere al Comune perché vengano gestite e inserite nella rete della videosorveglianza pubblica, ai fini di un miglior controllo delle zone in cui abitano. Un segno di grande senso civico e di fiducia nelle istituzioni".