Un altro concerto per il ’Domina’

Ha preso il via ieri sera per concludersi stasera, la seconda edizione di ‘Domina Festival. Voci, suoni, musica e parole’, promossa dal Comune. Dopo l’apertura della rassegna affidata ad Alessandra Machella cantautrice, compositrice e musicista maceratese, ad animare Piazza Umberto I, stasera sarà il concerto della cantautrice Carmen Marinelli in arte Falene, di origini pugliesi ma marchigiana di adozione, che presenterà brani del suo disco ‘L’amore moderno’. L’evento vuole essere un’opportunità per promuovere i messaggi di giovani cantautori marchigiani attraverso l’ascolto delle loro storie e della loro musica. Confermata anche quest’anno la formula che propone cantautrici emergenti e indipendenti, accompagnate da artiste già affermate. La rassegna vede la prestigiosa presenza di Michele Monina, critico musicale da sempre attento alla promozione del cantautorato femminile, impegnato nel ruolo di moderatore. Paola Pieragostini