Un Consiglio dedicato alla Sgds

La partecipata SGDS Multiservizi ancora una volta al centro dell’attenzione e delle polemiche: se ne discuterà nel Consiglio comunale convocato alle ore 19 di oggi su richiesta a norma di regolamento da parte del gruppo consiliare di minoranza: "nell’ultimo anno - osserva quest’ultimo - si sono verificati accadimenti che hanno inciso profondamente sulla realtà della SGDSi: il concorso per il nuovo direttore, l’incendio dell’autoparco, la nomina del nuovo amministratore unico. La minoranza chiede di conoscere in particolare la situazione economica della Società, i servizi che potrebbero ad essa essere ulteriormente conferiti, gli investimenti, l’aumento dell’organico dei dipendenti, il nuovo ecocentro comunale. Secondo la minoranza il Consiglio comunale dell’ente deve essere informato dall’amministrazione unicoi sul patrimonio costituito dai lavoratori sia per i servizi svolti, sia per le scelte che si stanno compiendo riguardo ai servizi attuali, sui possibili ulteriori conferimenti (per esempio pubblica illuminazione e gestione del porto) e sull’assetto della governance della Società stessa alla luce dell’espletato concorso per la nomina del direttore e delle risultanze processuali conseguenti al ricorso proposto dal secondo classificato. In merito ai servizi da affidare in house alla SGDS. nello stesso consiglio di oggi vi sono quelli portuali, che comunquenon costituiscono un groso affare, Essi sono: la gestione della pompa di carburante, pulizia della banchina, pulizia dellè specchio d’acqua antistante la panchina, l’installazione di unisola ecologica a servizio dell’area peschereccia, la videosorveglianza, attività di informazione.