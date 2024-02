Tra le commedie più tradotte e rappresentate all’estero, ’Un curioso accidente’ di Carlo Goldoni arriva al Teatro dell’Aquila di Fermo questa sera e domani su iniziativa di Amat con i Comuni del territorio, la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano e con il contributo di Regione Marche e Mic - con l’interpretazione e la regia di un grande maestro della scena quale Gabriele Lavia. Con lui sul palcoscenico Federica Di Martino con Simone Toni, Giorgia Salari, Andrea Nicolini, Lorenzo Terenzi, Beatrice Ceccherini, Marco Rivolta a dare vita allo spettacolo prodotto da Effimera, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro della Toscana. Lo spettacolo a Fermo è una tappa del progetto Scuola di platea, seguitissimo percorso di introduzione al teatro per gli studenti degli istituti superiori di Fermo. La partecipazione allo spettacolo è solo il momento centrale di un programma che prevede incontri propedeutici e confronti con la compagnia. La commedia si svolge in Olanda e, come scrive l’autore nella prefazione alla prima edizione "non è che un fatto vero, verissimo, accaduto, non ha molto tempo". "Lo sfondo storico di questa singolare commedia di Goldoni, scrive Gabriele Lavia, che firma anche le canzoni, è la Guerra dei sette anni che si combatté tra il 1756 e il 1763 e che coinvolse le principali potenze europee di quel tempo. La Guerra si concluse col trionfo della Gran Bretagna che ottenne i maggiori successi politici e territoriali. Gli sconfitti furono i Francesi (ed ecco perché i due soldati ospiti in casa di Monsieur Filiberto sono francesi) che perdettero il Canada, alcune colonie sulle rive del Mississippi, alcune colonie in India, nei Caraibi, in Senegal, ecc. Insomma, un vero disastro. L’Olanda era rimasta a guardare e a fare i suoi "affari" con la guerra. Così, aveva vissuto un periodo tranquillo e prospero. Ed è proprio in quel mondo tranquillo e prospero, nella casa prospera e tranquilla di Monsieur Filiberto, che ha una figlia da maritare, la quale figlia ha una cameriera in età da marito anch’essa, che capitano ‘I Due Soldati Francesi Sconfitti’. C’è altro da dire? Goldoni scrive un autentico delicato capolavoro. Biglietteria e informazioni: Teatro dell’Aquila tel. 0734 284295, circuito AMAT/Vivaticket anche on line. Inizio spettacoli: Fermo ore 21.