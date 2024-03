Un debutto vincente per Lorenzo Tulli

Il giovanissimo (appena 18enne) e talentuoso pugile elpidiense, Lorenzo Tulli, ha debuttato da professionista nella sua città, davanti al pubblico che affollava le gradonate del palazzetto dello sport e si è fatto valere contro il britannico Vinny Baldwin, con una brillante vittoria arrivata al terzo round, per ko dell’avversario. L’incontro di pugilato è stato il clou della due giorni dell’iniziativa ‘Day in the cage’, raduno di boxe e arti marziali organizzato dall’Asd Fil’s Fight e da Pugilato Nike Fermo. Il debutto vincente di Tulli è stato salutato con grande soddisfazione anche dagli amministratori presenti con il vicesindaco Andrea Balestrieri e l’assessore allo sport, Enzo Farina che sono interventi alle premiazioni finali. Il coach del talentuoso pugile, Matteo Paccapelo, lo aveva detto alla vigilia del match che Tulli aveva condotto un ottimo lavoro sotto l’aspetto tecnico e atletico e che ci teneva a ben figurare davanti alla sua città. Nel corso dell’intenso week end, si sono susseguiti incontri di semiprofessionisti, match professionistici, esibizioni dei settori giovanili, di gym boxe fino alla prima volta sul ring da professionista di Tulli, che ha concluso al meglio il ‘Day in the cage’.