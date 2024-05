Un dibattito in inglese sui disturbi alimentari

Al polo scolastico ‘Urbani’ è tempo di bilanci anche sul versante degli scambi internazionali. Il progetto ‘Eat good, feel good’, uno dei percorsi eTwinning, ha previsto la collaborazione didattica a distanza con istituti di Francia, Romania, Croazia, Turchia e le classi 3A dell’Istituto Tecnico Economico ‘Amministrazione Finanza e Marketing’ e 3B ‘Relazioni Internazionali per il Marketing’ che, grazie a questo gemellaggio, hanno partecipato a un dibattito digitale in lingua inglese su alcuni disturbi alimentari (anoressia e bulimia) per evidenziare l’importanza di una dieta equilibrata, sostenibile ed ecologica. Il progetto si proponeva anche di valorizzare il consumo di prodotti sostenibili del territorio con ricette tradizionali a base di prodotti locali. La comunicazione tra partner europei è avvenuta sia attraverso la piattaforma Esep nella sezione dedicata ai gemellaggi elettronici tra scuole, sia con gli incontri sincroni pianificati per le classi grazie alla piattaforma francese BigBlueButton. La collaborazione tra studenti delle diverse scuole europee è stata messa alla prova durante il recente contest tematico, quando le loro competenze digitali si sono confrontate in una simpatica sfida a distanza, presenti la coordinatrice del progetto, Noemi Alessandrini e Marcello Monaco.