Un fine settimana con la storica Polentata

Torna la Polentata al castello nel cuore di Monte Urano pronta ad abbracciare il prossimo weekend e quello del 16 e 17 novembre, promosso come sempre da L’Alveare con il ricavato delle varie iniziative che andrà a far parte del fondo di solidarietà dell’associazione. Un programma molto intenso che prende il via il 9 novembre con la messa del volontariato e poi via agli stand gastronomici ai Giardini Pubblici, con alle 21 spettacolo di Patrizia Mochi e Mirko Eleonori, "È tutto un magna magna" seguito da dj set Mattia Corsi. Domenica spazio alla Polentata Express, la caccia al tesoro per adulti da fare in auto visto che si allarga anche ai comuni limitrofi: iscrizioni già sold out con venti squadre al via come ha sottolineato Federico Giacomozzi. Ci sarà il Corso di pittura con Raffaele Ciccaleni dedicato ai bambini. Nel pomeriggio una delle novità di questa edizione ovvero Pompieropoli, con pompieri che faranno provare ai bambini dai 3 ai 12 anni lemozione di essere pompiere per un giorno. Ma anche tanta musica con gli allievi di Musiquario, e dei Frutti freschi mentre alle 17 l’associazione Common Bubble presso la Biblioteca Ada Natali presenterà il libro "Le Conseguenze" con relativo laboratorio di disegno. Sabato 16 novembre invece altra novità con la commedia dialettale "M’ha fatto male la nzalata" de li Tunni presso i Giardini Pubblici. La domenica gran finale con il mercatino Mirabilia quest’anno in via Patrioti, la Caccia al Tesoro per bambini organizzata da Azione Cattolica e Scout, dopo l’ottimo successo dello scorso anno. Ci sarà Autunno ad Acquerello con il maestro Ciccaleni, stavolta dedicato agli adulti. Dalle 15 i concerti degli Allievi di Musiquario mentre alle 17 si estrae la lotteria della solidarietà e a chiudere il pomeriggio il concerto "Voci d’Autunno" a cura della Corale dolce Canto a Leo nella Chiesa di San Michele Arcangelo.

Programma molto intenso con visite guidate del centro storico disponibili su prenotazione ma anche focus principale proprio sulla gastronomia con la Polenta, condita praticamente in ogni modo, ma anche molto altro da gustare nei rinnovati stand oltre alle immancabili caldarroste. "Da inizio anni 90’ L’Alveare ha organizzato la prima Polentata al Castello – racconta la presidente de l’Alveare Silvia Petrini - da allora questa manifestazione nata per stare insieme, è diventata la tradizione del San Martino monturanese, meglio chiamato dall’associazione "San Martino della Solidarietà" perché l’obiettivo principale è la solidarietà".

Roberto Cruciani