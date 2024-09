Un pc donato dalla Camper club

L’Ast di Fermo ringrazia l’associazione Camper club Sibillini-Amandola, a partire dal suo presidente Francesco Monaldi, per la preziosa donazione di un pc. Il nuovo computer donato dall’associazione alla Uoc di Nefrologia e Dialisi di Amandola rappresenta, infatti, non solamente un fondamentale strumento che consentirà al personale sanitario di continuare a svolgere al meglio il servizio assistenziale, ma anche un attestato di stima e gratitudine nei confronti proprio di coloro che, medici, infermieri e Oss, ogni giorno si prodigano per assistere e per prendersi cura dei pazienti con comprovata umanità e assoluta professionalità. La direzione Ast, a nome di tutta l’azienda, tramite il direttore della Uoc, Donato Garofalo, e della funzione organizzativa, Teresa Illuminati, che ieri hanno concretamente ricevuto la donazione insieme agli infermieri Alessandra Peroni e Sara Tonti, ha ricevuto con grande riconoscenza il dono: un esempio concreto della sinergia tra Ast e associazionismo, anche grazie a realtà come la Camper club Sibillini-Amandola attente alle esigenze del territorio.