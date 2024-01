Una folla commossa per l’addio all’ex sindaco Paolo Tartufoli

Un giorno di cordoglio, ma anche una testimonianza vera, quella di una comunità che si è stretta intorno all’esempio di una personale speciale. La scomparsa di Paolo Tartufoli, ex sindaco di Montegiorgio, e soprattutto governatore onorario della Confraternita di Montegiorgio con 37 anni di militanza all’interno dell’associazione, hanno rappresentato la vita di un uomo che ha lavorato per la sua comunità riuscendo a tessere un sottile filo che ha unito valori umani e tante persone, con lo spirito di donarsi ai residenti di 13 comuni. E’ deceduto nella serata di sabato all’età di 78 anni Paolo Tartufoli, dopo un ricovero presso l’ospedale Murri di Fermo, e subito l’affetto di amici e conoscenti, si è dimostrato con estrema forza. La salma è arrivata presso la chiesa di San Paolo di Piane di Montegiorgio alle 14,30 di ieri, ad accoglierla alcuni mezzi della Misericordia posteggiati di fronte alla chiesa ma anche tanti volontari, i sindaci dei comuni di Montegiorgio, Servigliano, Monsampietro Morico, Grottazzolina, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio Massimo Canale, i consiglieri dei comuni, i presidenti e rappresentanti delle associazioni fra cui Fratres, Avis, maestri del lavoro, il responsabile sanitario della Misericordia Armando Benedetti, Alberto Palma della Carifermo e tanti altri ancora.

"La presenza qui oggi di così tanta gente – commenta nell’omelia Monsignor Franco Agostinelli, vescovo nazionale delle Misericordie – ci racconta più di tante parole chi era Paolo Tartufoli. Un uomo buono, stimato, competente che ha saputo dimostrare con il suo impegno e la sua visione per il territorio prima da sindaco poi da governatore della Misericordia. Chiediamo grazie al Signore per il dono di Paolo per l’esempio che ha lasciato a tutti noi". Tutto il ricavato dell’offertorio è stato, per volere della famiglia Tartufoli, devoluto alle attività delle Misericordia, che preparerà nei prossimi giorni un libro raccolta con tutte le testimonianze dei volontari sulle opere realizzate da Paolo Tartufoli. Al termine della funzione sono arrivate le testimonianze delle persone.

Alessio Carassai