Una giornata dedicata a conoscere il mare

Il Mare – Fonte di vita è il significativo titolo che la Giardia Costiera ha dato alle iniziative promosse per celebrare la Giornata del mare e della cultura marinara. La Giornata è stata istituita in Italia nel 2017 per valorizzare tra le nuove generazioni la conoscenza e la tutela del mare. La guardia costiera ha fortemente voluto festeggiare il mare per lasciare in eredità ai giovani un patrimonio che rappresenti per loro il punto di partenza per uno sviluppo sostenibile ed una migliore qualità della vita, Con tali finalità la guardia costiera ha celebrato la giornata coinvolgendo in iniziative di carattere informativo e formativo gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado che hanno avuto, come formatori, anche il personale militare della guardia costiera di Porto San Giorgio.

Durante le diverse attività promosse lungo tutto il litorale fermano, il comandante della Guardia Costiera, tenente di vascello, Angelo Picone, in collaborazione con le Associazioni Nazionali Marinai d’Italia – sezioni di Porto Sant’Elpidio e di Porto San Giorgio – e con la partecipazione anche delle locali Amministrazioni Civiche e dell’Associazione Centro di Educazione Ambientale, ha illustrato i numerosi compiti istituzionali che il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera opera, quotidianamente e, in particolare, sottolineando l’attenzione del Corpo rivolta alla preservazione e tutela dell’ambiente marino dalle diverse fonti di inquinamento e al monitoraggio, contrasto e repressione della pesca illegale, così da garantire uno sfruttamento eco-sostenibile delle risorse ittiche: "Stimolare e sensibilizzare le coscienze dei più piccoli attraverso questi momenti formativi, il cui obiettivo è quello di educare le giovani generazioni alla consapevolezza del rispetto per la "risorsa ambiente" ci consente di valorizzare fattivamente i principi della tutela del mare e della preservazione dell’intero ecosistema marino, intesi come univoco bene comune appartenente all’intera collettività": lo ha dichiarato il comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio, Angelo Picone.

Silvio Sebastiani