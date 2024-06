Una lunga estate di eventi dalla grande arte alle sagre

Una gioia per gli occhi la sala Crivelli allestita nella sala consiliare, nel palazzo comunale, con un allestimento che valorizza al meglio lo splendido polittico e il trittico oltre che la piccola tavola col ‘Frate orante’, tutte opere di Vittore Crivelli, insieme ad altre altre due grandi opere del Tizianello e di Ernestus de Shaychis, finora custodite in pinacoteca. In assenza della possibilità di accedere alla civica pinacoteca dove sono in corso i lavori di riqualificazione, visitatori e turisti hanno la possibilità di ammirare una parte, minima ma estremamente preziosa, del ricchissimo patrimonio artistico cittadino. Non solo. E’ possibile abbinare questa visita a quella della torre gerosolimitana, con un biglietto unico potendo anche usufruire della visita guidata da parte del personale dell’Ufficio turistico. Offerte comunque interessanti da cogliere in un centro storico che è letteralmente un cantiere aperto. E nell’imminenza della bella stagione, è stato diffuso anche il programma delle iniziative che animeranno la città da ora fino a settembre. Riconfermati gli eventi che fanno parte della tradizione cittadina: la Città Medioevo (dal 18 luglio, con la piccola Città Medioevo, al 21 luglio), la Contesa del Secchio (9 e 10 agosto), il Sant’Elpidio Jazz Festival che festeggia il 25ennale con 13 concerti, uno dei quali insieme all’Accademia Organistica Elpidiense che, a sua volta, celebra la 50esima edizione; gli appuntamenti con Enosopohia e le iniziative legate alle celebrazioni per Andrea Bacci; la 7° edizione di Sotto un cielo a pois; la festa dei bambini dell’Associazione Nestore (29 e 30 giugno); la Festa delle Confraternite (16° edizione, dal 3 al 7 luglio). Non mancano appuntamenti sportivi, legati agli Europei di calcio le cui partite potranno essere viste in compagnia, in luoghi pubblici ogni volta diversi della città; e torna l’immancabile Torneo di Calcio 24 ore. A queste si aggiungono le iniziative delle frazioni: i ‘Tre giorni in allegria’ di Casette d’Ete (12 – 14 luglio), La notte dei desideri (10 agosto, Castellano), le sagre come quella di sabato e domenica, la 5° Sagra dell’oca arrosto e de li moccolotti de lo vatte (Parco della Celeste) o la 25° sagra degli Scampi (quartiere Angeli, dal 19 al 21 luglio) e poi il Nuovo Cinema Cunicchio, altro ancora.

m.c.