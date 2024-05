Una passeggiata inclusiva intorno al lago di San Ruffino

Grazie al progetto ‘Sibillini Romantici’ che lega i comuni di Amandola, Rotella e Montedinove sabato con inizio alle 10 si terrà la prima edizione di ‘Passeggiata inclusiva intorno al lago di San Ruffino’. Una passeggiata ambientale dai ritmi lenti per gustare l’ambiente e la tranquillità del lago, che rientra all’interno dell’evento mondiale ‘Move Week’ per promuovere attività motoria e sociale. L’iniziativa si terrà intorno al lago di San Ruffino, luogo che l’Amministrazione di Amandola, già da qualche anno a indicato come una delle aree di pregio del paese che sarà al centro di un programma molto articolato destinato alla promozione del turismo e del territorio, tanto da essere stato inserito nei sentieri della ‘Strada Romantica dei Sibillini’. Intorno al lago si sviluppa un percorso didattico - naturalistico che è possibile percorrere a piedi, a cavallo o in mountain bike e che offre la possibilità di conoscere ed ammirare da vicino le varie specie di piante, alberi ed arbusti che si possono trovare lungo le sue sponde ma anche animali. Per l’occasione sfruttando bici speciali predisposte anche per persone con disabilità, e-bike, sarà possibile svolgere una passeggiata rivolta a famiglie con bambini, gruppi organizzati e persone con disabilità per godersi una mattina per condividere la gioia di vivere una pedalata in compagnia, immersa nel verde fare sana attività fisica e riscoprire la socialità di condividere un momento di svago. Info 328-0278570.