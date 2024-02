Una tre giorni di festa dedicata al cioccolato

Degustazioni, laboratori e animazione per la Festa del cioccolato, in programma a Porto San Giorgio venerdì 23 febbraio, sabato 24 e domenica 25 con orario 10-20 . Una tre giorni dedicata ai golosi di dolci di cui il cioccolato è una nobile rappresentanza. Per i diabetici un bacio consolatorio, naturalmente Perugina, operando, semel in anno, uno strappo alla dieta. L’idea di organizzare la festa del cioccolato è stata dell’assessore al commercio e al turismo Giampiero Marcattili il quale aveva il problema di dare un po’ di vivacità alla città in un periodo, quale l’attuale, spento tra le recenti iniziative per il Carnevale e quelle prossime per la ricorrenza del Patrono San Giorgio da svolgere prossimamente. Per l’organizzazione l’assessore fa pieno affidamento sulla Pro Loco cittadina, la quale a sua volta avrà una mano dall’associazione culturale Tortoreto in Lido. La manifestazione si svolge sul viale Buozzi e, in parte in piazza Matteotti. Lo svolgimento prevede l’allestimento di 16 stand 4X4 metri, al cui interno 16 operatori potranno vendere i propri prodotti e, al contempo esporre e proporre degustazioni.

Altri due gazebo verranno posizionati in una parte di piazza Matteotti destinati alla "Cioko School", Fabbrica del Cioccolato, laboratori che accoglieranno bambini per attività didattiche con i maestri pasticceri. L’evento prevede oltre alla vendita, l’esposizione e la degustazione del cioccolato, anche l’allestimento di un laboratorio didattico del cioccolato in chiave professionale, in cui saranno effettuate dimostrazioni sul cioccolato da parte di maestri pasticcieri e cioccolatieri promuovendo e sostenendo sani momenti di aggregazione sociale e di apprendimento culturale, la cui organizzazione è coordinata dall’assessorato all’Istruzione.

Tra gli espositori è prevista la presenza di attività provenienti da varie parti d’Italia. Uno spazio sarà riservato alla pasticceria napoletana e siciliana. Cioccolaterie provenienti da Perugia, Empoli e Torino permetteranno agli avventori di poter gustare le varie tipologie di cioccolato proposte sui banconi. La "Festa del cioccolato" avrà, come già accennato, una "finestra" particolare riservata ai bambini con l’iniziativa "Cioko School". Si tratta di un laboratorio didattico in cui i piccoli si cimenteranno in un vero e proprio percorso educativo che li condurrà alla scoperta della fava di cacao fino alla creazione del cioccolato.

Silvio Sebastiani