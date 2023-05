Under 13, la Pallavolo Fermo trionfa alle finali provinciali

Si sono svolte ad Amandola le finali provinciali U13, una gara avvincente che ha visto trionfare la Pallavolo Fermo. In mattinata le ragazze hanno disputato una bellissima semifinale contro le pari età della Recon Rapagnano, una partita davvero ricca di emozioni giocata nei primi due set fino ai vantaggi 27-25 e 25-27 che permette di conquistare la finale solo tramite il tie-break in cui le ragazze della Pallavolo Fermo riescono ad imporsi per 15-8. Lo scontro finale contro Emmont Volley, svoltosi il pomeriggio, non lascia nulla alle avversarie. Un’ottima prestazione da parte delle fermane che con un gioco ordinato e preciso supera per 25-10 e 25-14 la seconda contendente del titolo. Un applauso, dunque, alle ragazze e ai loro allenatori che con la vittoria del titolo provinciale strappano il pass per l’accesso alle finali regionali. Un risultato che riempie di orgoglio la società, gli allenatori, i dirigenti che svolgono quotidianamente un lavoro maniacale nel settore giovanile investendo energia, tempo e passione in palestra. Un orgoglio per la Pallavolo Fermo che ha disputato anche i campionati U14, U16 e U18 a livello giovanile con buonissimi risultati in tutti gli ambiti. In particolare, degna di merito, la qualificazione alle Final Four del gruppo U18 svoltasi proprio a Fermo nella Palestra Coni. Bellissima, infine, la cornice di genitori e appassionati del settore che hanno sostenuto fino alla fine le piccole atlete in quel di Amandola, un segno chiaro ed evidente della passione per uno sport che riesce a regalare sempre delle bellissime emozioni e che riesce ad aggregare i più piccoli e i più grandi con estrema semplicità. Le protagoniste del trionfo sono Cristina Angeloni, Azzurra Bagalini, Chiara Corsetti, Asia D’Amato De Serpis, Ludovica De Cicco, Veronica Fabbrizi, Samantha Ferracuti, Marilù Franciaventura, Eleonora Gironacci, Matilde Luzi, Maya Paccapelo, Claudia Palloni, Sofia Patrizi, Carlotta Pietà, Giorgia Sollini e Matilde Teodori, guidate dai coach Massimo Capancioni e Lucia Michetti.