Un’estate tutta da vivere Dai concerti a Crepet

Non può piovere per sempre, per fortuna, e dunque la bella stagione sembra ormai arrivata, il caldo c’è il sole pure, l’estate è ormai alle porte. L’anticipo è per il fine settimana che si apre con la festa della Repubblica, il 2 giugno, in piazza c’è l’Infiorata, in collaborazione con l’associazione di Montefiore dell’Aso, e il 4 giugno si recupera la data dell’Ecoday che doveva tenersi a metà maggio, a viale Trento. Con l’estate arrivano pure i primi nomi che andranno ad arricchire l’offerta culturale della città che avrà, al solito, Villa Vitali al centro della programmazione degli spettacoli. Il primo nome di richiamo, soprattutto per il pubblico giovane, è in programma per il 7 luglio alle 21.30, quando arriva in concerto Guè. Sarà la data zero del tour estivo dell’artista, rapper e produttore discografico, considerato ‘il vero padre nobile del rap italiano’. Guè è stato uno dei fondatori dei Club Dogo, gruppo hip hop attivo tra i primi anni duemila e la metà della decade seguente. A partire dal 2011 ha intrapreso una proficua carriera solista, nel corso della quale ha pubblicato nove dischi. Sono gli stessi artisti a scegliere la città per la loro data zero, spiega l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, che apprezzano i nostri spazi per la musica e si sentono a casa in una città che sa essere generosa. Il secondo nome della musica per l’estate fermana è quello di Emis Killa, in concerto nell’arena all’aperto di Fermo il prossimo 2 luglio alle ore 21.30, mentre Carmen Consoli, la ‘cantantessa’, sarà protagonista il 21 luglio. Emis Killa porterà i più grandi successi della sua carriera fino ad ‘Effetto Notte’ in diverse città italiane. Nel 2022 ha festeggiato il 10° anniversario di ‘L’Erba Cattiva’ (disco di platino) uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati da oltre dieci anni. Gli eventi di Guè e Emis Killa si avvalgono della collaborazione di Best Eventi (tel. 085.9047726 www.besteventi.it) ed Eclissi Eventi (0733.865994 www.eclissieventi.it), i biglietti sono già in vendita su TicketOne e Ciaotickets. Info: Biglietteria Teatro dell’Aquila 0734. 284295 – [email protected] Il concerto di Carmen consoli, il 21 luglio, sarà invece nel cartellone di Villa Invita Fermo, organizzato in collaborazione con l’Amat, l’interprete siciliana racconterà la sua storia musicale in trio con la chitarra di Massimo Roccaforte e il violini di Adriano Murania, biglietti disponibili su vivaticket. Dopo la musica, le parole, con un ospite d’eccezione il 25 luglio, quando sul palco di Villa Vitali salirà Paolo Crepet in ‘Lezioni di sogni’.

Angelica Malvatani