’Urban village’ da mattina a sera

Balli, musica, giochi spettacoli animazioni per grandi e piccioni: il lungomare sud questa estate sarà trasformato in un vero e proprio villaggio turistico per quanto attiene le manifestazioni di accoglienza che coinvolgeranno il turista mattino e sera e dureranno tutta l’estate. Un progetto in tal senso è stato elaborato all’associazione degli albergatori Ataf. L’ha denominato ’Urban Village’ e proposto dall’amministrazione che lo ha fatto proprio, dato il benestare per la sua attuazione e concesso il patrocinio, un contributo e l’utilizzo di spazi pubblici, accogliendo le richiesta dell’Ataf. Ha così operato l’amministrazione nella considerazione che il sostegno a tutte quelle iniziative, che possano contribuire ad animare e caratterizzare l’attrazione turistico commerciale della città, rappresenta uno degli obiettivi strategici degli assessorati al commercio, cultura e turismo anche per le ricadute positive a favore delle imprese commerciali ed artigianali locali. Ha dato altresì atto che il progetto sarà coordinato dall’A.T.A.F. ma che è condiviso da tantissimi operatori. Il programma per l’intera stagione estiva, dal 18 giugno al 2 settembre è così strutturato: le attività, con intrattenimenti guidati dagli animatori, inizieranno la mattina in spiaggia (servizi di acquagym) risveglio muscolare, intrattenimenti per bambini, giochi e così via, con un target che cambierà con il passare delle ore, fino agli eventi serali in cui sono previsti spettacoli e musica, con una serata a settimana caratterizzata dalla presenza di band con artisti locali che suoneranno dal vivo. Il progetto sarà pubblicizzato attraverso campagne sui social a carico dell’Ataf, che ha inviato un’istanza all’amministrazione chiedendo: Il patrocinio del progetto; la compartecipazione alle spese attraverso un contributo di 14.500 euro; l’esonero pagamento del Canone unico patrimoniale per occupazione suolo pubblico della Piazzetta Mosaico per il ballo e musica dal vivo, per il posizionamento di un palco 6mtx6, di una casetta in legno 4mtx4 e di n. 70 sedie; l’utilizzo di due casette mobili posizionate nel vecchio mercato ittico; autorizzazione a svolgere attività di animazione in spiaggia anche con la musica per tutto il periodo estivo. L’Ataf organizzerà l’intero progetto Urban Village, facendosi carico di ogni onere e rischio connesso, a suo carico il costo complessivo dell’iniziativa che si aggira sui 66.000 euro. L’Amministrazione ha concesso un contributo di 2.500 euro rinviando a successivi atti un’eventuale integrazione del contributo.

Silvio Sebastiani