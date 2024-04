Utilizzavano l’escavatore rubato in un cantiere edile: denunciati

Denunciati gli utilizzatori di un mini escavatore rubato in un cantiere edile. Al termine di una recente operazione per contrastare i fenomeni predatori nel territorio, i carabinieri della Stazione di Monterubbiano, hanno denunciato in stato di libertà tre individui per ricettazione. Infatti, i tre individui: un uomo di 41 anni residente a Fermo, un 67enne di Magliano di Tenna e un 32enne di Sant’Elpidio a Mare si sono resi protagonisti dell’utilizzo di un mezzo meccanico da lavoro risultato poi rubato. L’operazione ha avuto inizio quando l’amministratore di una ditta di costruzioni di Porto Sant’Elpidio, ha segnalato il ritrovamento di un mini-escavatore cingolato precedentemente sottratto da un cantiere edile di Rapagnano. L’intervento tempestivo dei carabinieri di Monterubbiano, supportato da testimonianze raccolte sul posto, ha permesso di identificare gli utilizzatori del mezzo, che sono stati successivamente denunciati.

Grazie alla prontezza dei militari, il mini-escavatore è stato restituito al legittimo proprietario, rimasto estremamente felice del ritrovamento poiché si trattava di uno strumento essenziale alla sua attività. Questo successo testimonia l’alta professionalità con cui i carabinieri operano quotidianamente per contrastare i reati e tutelare i cittadini. La collaborazione tra i cittadini e l’Arma si conferma essenziale per la prevenzione e la repressione dei reati: l’invito è quindi a non esitare a segnalare qualsiasi informazione possa contribuire alla lotta contro la criminalità.