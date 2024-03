Vademecum per ragazzi e adulti

Quali sono gli aspetti fondamentali da valutare, prima di marchiare la propria pelle in modo permanente ed indelebile? Successivamente al confronto con la prof, abbiamo scelto di redigere un esempio di vademecum fruibile da adolescenti e da adulti che intendono compiere questo passo. Partendo dal presupposto che il tatuaggio può essere rimosso con un trattamento, ma mai del tutto, occorre, in primis, che la scelta venga fatta con piena consapevolezza, guidati da un desiderio profondo che non sia dettato dalla moda . I gusti, con l’età, cambiano: quello che piace in un momento della vita, potrebbe non essere confermato in seguito e correre ai ripari sarebbe molto difficile in quanto la decorazione resterà per sempre. Durante l’esecuzione si va incontro, inoltre, anche al dolore che l’ago potrebbe causare: non è insopportabile, ma esiste e va considerato in quanto non si può lasciare un lavoro a metà. Come non valutare il fattore noia? Il tattoo sempre visibile sotto i propri occhi potrebbe anche stancare, per questo si può pensare di ricorrere ad un’incisione temporanea, prendendosene cura come se fosse vera a tutti gli effetti. Una volta compiuta la scelta sarà fondamentale recarsi in centri affidabili e scrupolosi, gestiti da tatuatori di comprovata bravura e professionalità. In definitiva: "Il tatuaggio è il desiderio che ci sia un senso in ogni cicatrice".

Classe III C