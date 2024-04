Valori: "Manovre e strade critiche per gli autobus"

Il trasporto pubblico locale ha diverse criticità che vanno affrontate subito. Lo sottolinea il coordinatore provinciale della Filt Cgil Ilario Valori che spiega anche come la Steat si sia attivata insieme con la polizia municipale e il Comune: "Le criticità riguardano in particolare, il mancato rispetto del divieto di transito orario dalle 13 alle 14 in via Bellesi direzione monti-mare e la sosta selvaggia delle auto che non garantiscono uno scorrimento regolare e in sicurezza dei numerosi autobus ad orario di entrata ed uscita scuole; al polo scolastico in orario uscita scuola, per via del cantiere attuale, le auto private sostano in maniera irregolare impedendo che gli autobus possano muoversi in sicurezza, situazione che si replica su viale Trento". Il sindacato rileva anche come non venga viene rispettato il divieto di sosta dalle 7 alle 8,30, istituito nella corsia centrale dei maxi parcheggi direzione monti-mare per permettere agli autobus la discesa dei passeggeri in sicurezza, favorendo allo stesso tempo il flusso veicolare. Rimane infine irrisolta la problematica della sosta irregolare a Largo Calzecchi dove si rende impossibile e pericolosa la manovra di inversione degli autobus: "Vista la presenza di un Terminal è così complicato renderlo finalmente unico vero capolinea".