Vasca di prima pioggia davanti all’ex Serafini

E’ stata finalmente approvata dalla giunta la variante del progetto per la realizzazione delle scogliere emerse, relativamente alla sola parte riguardante la vasca di prima pioggia da realizzare nel tratto di spiaggia antistante l’area ex Serafini. La variante non riguarda modifiche costruttive della vasca di laminazione, ma delle sole opere provvisionali e propedeutiche alla sua realizzazione. Il contratto non subisce alterazioni anche se questa modifica comporta un aumento dell’importo complessivo di quasi 72mila euro (la copertura finanziaria è prevista nel bilancio di previsione, grazie a finanziamenti del Ministero della Transizione Ecologica), passando da 1,9 milioni a 2milioni 55mila. La decisione di procedere con la variante è stata condivisa e sottoscritta dalla ditta appaltatrice, Ubaldi Costruzioni spa, ha accettato. L’adozione della variante, come noto, era condizione necessaria per dare finalmente il via ai lavori (che, in realtà, sarebbero dovuti partire già dallo scorso anno) per cui, a questo punto, ostacoli non ce ne sono più e la ditta incaricata può procedere alla realizzazione della vasca di prima pioggia e l’auspicio degli amministratori è che i lavori possano iniziare prima possibile.