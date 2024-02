’Vela per tutti’ all’istituto Montani Disabilità, regate green e tecnologia

Continua la promozione "vela per tutti" rivolta agli studenti dell’indirizzo nautico dell’istituto Montani. Grazie alla coordinazione dei docenti Cristian Cellini e Marino Brandimarte, dopo il primo appuntamento, gli alunni hanno potuto ascoltare le esperienze e le imprese di atleti e velisti disabili. Il direttore sportivo Fabrizio Ortenzi, insieme al responsabile Daniele Malavolta, hanno presentato alle classi coinvolte: l’atleta Luna di Biagio, velista affetta da disabilità cognitiva, e suo papà Giovanni, che l’accompagna in ogni sua avventura. I protagonisti, oltre a portare il proprio esempio di tenacia, hanno spiegato l’importanza delle imbarcazioni da regata "Hansa 303" e "2.4mR" anche dal profilo tecnico, sottolineando come determinate soluzioni influiscano nelle prestazioni. L’intervento in videoconferenza con Marco Rossato ha arricchito l’evento con il proprio racconto sul progetto di un’ imbarcazione green per la traversata dell’Oceano Atlantico, che con molta probabilità vedrà la luce nel 2026/27. Ai ragazzi sono stati mostrati molti degli accorgimenti ecologici, come l’uso del sughero, di materiali riciclati e della propulsione elettrica da fotovoltaico, che saranno adottati, raccontando anche come si sta diffondendo l’uso di Intelligenza Artificiale per la conduzione in mare.