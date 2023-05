Venti società al torneo di pallavolo

Conto alla rovescia per il campionato nazionale di pallavolo Acsi che si terrà dal 2 al 4 giugno a Porto San Giorgio. Saranno 20 le società in gara provenienti dalle varie regioni per un totale di 820. "Ci attendiamo di ospitare circa 2300 presenze nella tre giorni della manifestazione – spiega l’assessore allo sport Fabio Senzacqua – . Avremo 12 strutture ricettive occupate per un evento che andrà ad occupare 10 impianti della città e uno a Pedaso". Una delle principali novità dell’edizione è il torneo di beach volley a 16 squadre. Il via alla manifestazione in piazza Matteotti giovedì 1° giugno alle ore 21 con la cerimonia d’apertura e la festa seguente con dj set.

La formula del campionato prevede due fasi: una a gironi e una a eliminazione diretta. Ogni squadra sarà impegnata in almeno cinque gare. Le categorie in gara Open (maschile, femminile e misto), Under 12 e 13 (maschile, femminile e misto), Under 14 (femminile), Under 15 (maschile), Under 16 (femminile), Under 17 (maschile), Under 18 (femminile) e Under 19 (maschile). L’evento è stato promosso ed organizzato da Acsi (Associazione centri sportivi italiani), in collaborazione con Giuliana Di Venti (Hospitality Experience ) in sinergia con l’Amministrazione Comunale e l’Ataf: "Tornei di così grande partecipazione sono importanti per la città – rimarca il presidente dell’Ataf Gianluca Vecchi –. Il numero delle presenze è considerevole, il Comune ha lavorato anche in prospettiva futura. Personalmente credo nella risorsa sport per il turismo".