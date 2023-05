Ventuno stalli per le auto sul lungomare

Dopo le modifiche alla viabilità del gennaio scorso che hanno riguardato il lungomare Gramsci e le vie ad esso adiacenti, l’Amministrazione comunale prosegue gli interventi in favore di un migliore assetto viario anche in previsione della stagione estiva: "Nei prossimi giorni vedremo la ricollocazione di stalli per la sosta – dice l’assessore ai Lavori pubblici Lauro Salvatelli – . Saranno definiti 21 spazi per le auto, uno per la disabilità e una serie per le moto sul tratto nord del lungomare: dall’incrocio con via Le Marine fino a quello con via Trento (lato est). Per una maggiore sicurezza sarà sistemata anche la segnaletica a terra nei punti nevralgici". Novità in arrivo anche a Sud, nei pressi del centro commerciale ’Oasi’ dove in passato si sono registrate particolari criticità relative alla canalizzazione del traffico veicolare.

"Verrà realizzata una terza corsia – anticipa Salvatelli – in favore dell’accesso alle strutture commerciali e per rendere più agevole il traffico, soprattutto nelle ore di ‘punta’. Gli utenti della strada potranno quindi immettersi nei parcheggi della zona liberando la strada statale Adriatica verso Nord. In favore di questa nuova disposizione c’è anche la riduzione del marciapiede sul lato ovest".