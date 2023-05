Verso il ballottaggio, incontri con i candidati

Due candidati sindaci e due diverse strategie per questi ultimi scampoli di campagna elettorale prima del ballottaggio di domenica e lunedì, sotto il segno della continuità e della contiguità. Paolo Petrini (centrosinistra) punta sulla continuità e, per farlo, porta all’attenzione della cittadinanza i principali temi per la città che verrà e i progetti che cambieranno Porto Sant’Elpidio partendo da quello che è stato fatto e che è già stato avviato: lo farà stasera (ore 21,15, sala ‘Gigli’, con diretta streaming su InfoPse) in un incontro pubblico in cui avrà al suo fianco il sindaco uscente (e candidato consigliere comunale per il Pd), Nazareno Franchellucci.

Punta invece sulla contiguità con gli enti sovracomunali (intesi come governo centrale, regione, provincia, tutti di centrodestra), invece, Massimiliano Ciarpella per raggiungere l’obiettivo: conquistare quella poltrona che è il tassello mancante per il completamento di una filiera istituzionale su cui lui e la sua coalizione hanno tanto insistito in campagna elettorale. E per far arrivare meglio il messaggio, domani, alla cena organizzata al Diamante – Primo Piatto), arriverà a dargli manforte il presidente della Regione, Francesco Acquaroli.