Vesprini: "Non temiamo la concorrenza"

Un infervorato discorsetto quello pronunciato domenica scorsa alla Borsa internazionale del turismo di Milano da parte del sindaco, Valerio Vesprini. Ha inteso così presentare Porto San Giorgio, evidenziandone le maggiori peculiarità, a persone delle più disparate provenienze che magari di tale città non sapevano neanche l’esistenza. Queste le parole di Vesprini: "Porto San Giorgio è una piccola ma brillante località balneare che non manca di nulla e che sa adeguarsi ai tempi cogliendo il meglio di quello che avanza, una cittadina che in termine di accoglienza, servizi, cura dell’ambiente e mobilità dolce non teme concorrenza da parte di chicchessia". Per certificare queste qualità il sindaco ha citato le quattro bandiere conquistate: la blu ad indicare il mare incontaminate, la verde le spiagge a misura di bambino, Lilla turismo anche per persone con disabilitò, gialla comune ciclabile. Alla bit è intervenuto anche l’assessore al commercio e rìturismo, Giampiero Marcatili che ha approndito il dicorso sulle manifestazioni di accoglieza s della qualità del cibo per il quale è punto di riferimento del territorio. Porto San Giorgio vive tutto l’anno grazie a una serie di iniziative e a un tessuto commerciale che la rende attrattiva. Le occasioni per visitare la città sono molte. Tra le principali c’è l’attesa settimana dedicata al Santo patrono, il weekend delle ‘Pro loco in festa’ ad inizio luglio che ci vede come punto di riferimento della promozione delle tipicità del territorio e non solo. Avremo poi la padella gigante dell’Adriatico: grazie alla sua storicità abbiamo evidenziato la volontà di accrescerla attraverso uno sviluppo in più giornate all’interno del Festival del mare".

Marcattili ha partecipato al talk show alla presenza del consigliere regionale Andrea Putzu e dei sindaci e assessori di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Riguardo al decennale della De.Co. del brodetto, l’assessore ha puntualizzato che fino a settembre 27 ristoranti cittadini proporranno a turno il piatto tipico: la manifestazione si concluderà con le realtà coinvolte ne progetto in un gran finale. L’assessore ha ringraziato per la presenza gli chef stellati di Porto San Giorgio intervenuti per promuovere la Regione. Nello stand sono stati distribuiti ai visitatori la guida cittadina e la brochure sul brodetto.

Silvio Sebastiani