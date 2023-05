Via alla rimozione delle barche abbandonate

Considerato che la stagione estiva è ormai alle porte, l’amministrazione comunale sta provvedendo a tutto quanto necessario al suo svolgimento da ogni punto di vista. La priorità in assoluto ovviamente è la predisposizione del servizio di salvataggio. Di non minore importanza la pulizia della spiaggia ora, se possibile, da effettuare ancora meglio rispetto al passato, in considerazione della riconquista della bandiera blu. E tra le operazioni di pulizia della spiaggia rientrano anche la rimozione, che è in corso, delle barche abbandonate sull’arenile e la sistemazione e prolungamento dei fossi colatori a mare prima dell’inizio della stagione ad evitare l’erosione dell’arenile a causa delle acque piovane durante la stagione stessa. Considerato che l’Ente non dispone né del personale né dei mezzi idonei per espletare i lavori in questione e che il loro importo complessivo è inferiore a 40.000 euro per cui è possibile procedere all’affidamento diretto degli stessi mediante trattativa diretta con unico operatore sulla piattaforma Me.Pa, che è il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Pertanto, avendo visto che nel Me.Pa è presente l’unico operatore economico ditta Berdini Gianluca di Fermo il quale per i lavori di cui sopra ha offerto un ribasso dello 0,4% sul prezzo posto a base di trattativa pari a 10.000 euro e valutata l’offerta congrua e conveniente l’Amministrazione ha ritenuto di affidare alla ditta Berdini Gianluca di Fermo i lavori di prolungamento dei fossi colatori a mare.