Viabilità ciclopedonale. La giunta traccia le linee

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione e l’ammodernamento della rete di viabilità ciclopedonale cittadina nell’ambito del più ampio progetto della Ciclovia Adriatica. "Si tratta delle linee-guida che ispireranno l’Amministrazione in prospettiva dei futuri interventi in merito alla mobilità sostenibile – afferma l’assessore alla Viabilità Marco Tombolini - . Il progetto vuole promuovere il turismo e la mobilità ciclistica collegando i vari punti della città dalla costa fino ai tratti collinari, permettendo quindi la connessione dei luoghi più attrattivi a quelli di servizio. Abbiamo constatato, da cittadini e da amministratori, come le prime opere in tema di mobilità dolce siano state talvolta concepite in modo disarticolato. Ne sono purtroppo un chiaro esempio le ciclabili interrotte da tratti stradali e le opere slegate tra loro – prosegue l’assessore alla viabilità sottolineando un problema annoso e sotto gli occhi di tutti –. Il piano è un punto del nostro programma elettorale: lo sosteniamo in quanto fa parte della visione che abbiamo sul futuro della città. E’ suddiviso in quattro stralci: nord, centro, sud e via Gentili. L’Amministrazione sta ragionando sulla pedonalizzazione di quest’ultimo tratto nelle ore serali – conclude Tombolini – per favorire la frequentazione e la vivibilità di una delle vie più animate del centro".