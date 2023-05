Viaggio a Roma con gli amministratori Dal Quirinale alla Cappella Sistina

Lo scorso 24 febbraio noi del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Sant’Elpidio a Mare, eletto lo scorso autunno, siamo stati invitati dall’Amministrazione Comunale a partecipare ad un viaggio a Roma per visitare la città e soprattutto lo splendido palazzo del Quirinale, sede della principale istituzione del nostro Paese. Siamo stati anche accompagnati in questa esperienza dall’Amministrazione stessa al gran completo, capeggiata dal sindaco Pignotti e dal presidente del Consiglio comunale Terrenzi. A proposito del Quirinale abbiamo scoperto molte cose interessanti: la guida ci ha raccontato che il colle era stato scelto come dimora dai Papi per il suo clima asciutto e fresco; dopo la conquista di Roma da parte del Regno d’Italia fu invece occupato dalla famiglia reale. Successivamente, dopo il 1946 è diventato la residenza dei Presidenti della nostra Repubblica. Il Palazzo ha subito nei secoli cambiamenti radicali come si può notare negli stili, completamente diversi, delle stanze. Molto curiosa era una vecchia tradizione connessa all’elezione del Papa, prima che questa fosse spostata nella Cappella Sistina: durante il voto la finestra che dà sulla piazza del Quirinale veniva murata; quando il popolo notava che il muro veniva buttato giù, allora significava che il Papa era stato eletto. Oltre al più importante palazzo d’Italia abbiamo poi potuto visitare alcune delle principali bellezze di Roma: tra queste il Pantheon, un ex tempio che oggi è stato convertito a basilica cristiana. Prima di tornare a Sant’Elpidio a Mare siamo passati davanti alla spettacolare e imponente Fontana di Trevi, ai siti archeologici dell’epoca romana e, infine, davanti all’Anfiteatro Flavio, più conosciuto come Colosseo. È stata un’esperienza davvero indimenticabile: voto 10.

Diana Recanati, classe II B