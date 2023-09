Viale dei Pini, i lavori iniziano dalla verifica della salute degli alberi

PORTO SAN GIORGIO

E’ stato di parola l’assessore comunale ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli: aveva annunciato lo svolgimento dei lavori sul viale dei Pini come il primo da effettuare dopo l’estate, ed effettivamente ha già svolto la gara di appalto per un importo complessivo previsto di 263.540 euro. L’intervento in arrivo prevede una serie di iniziative dedicate alle fasce più deboli della popolazione, come anziani, disabili e mamme con passeggino: si inizia infatt dall’abbattimento delle barriere architettoniche in quattro diversi punti, la costruzione di un dosso di attraversamento sopraelevato all’altezza delle scuole e il collegamento della ciclabile del viale dei Pini con quella del viale Cavallotti. Il tratto del viale interessato dai lavori è quello compreso tra le vie Milano e Castelfidardo.

"Sarà un lavoro certosino per preservare il patrimonio arboreo – afferma a tal proposito l’assessore Salvatelli –. Abbiamo deciso di riprendere i lavori dopo l’estate proprio dal viale dei Pini perché è una delle strade più malmesse ed anche più frequentate per la presenza delle scuole. I lavori verranno eseguiti con la presenza degli agronomi che verificheranno lo stato di salute delle radici dei pini esistenti lungo la strada che sono responsabili delle grosse buche (larghe fino a 30 centimetri) e dei grossi rigonfiamenti che si verificano sulla carreggiata, compresa quella della ciclabile, e sui marciapiedi. Intervenire nella sistemazione di quella che è la più disastrata delle più disastrate strade della città è assolutamente indispensabile se si considera che la sua percorrenza è pericolosa anche se effettuata solo a piedi".