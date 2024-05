Vigilanza privata e gestione del rischio

Un impegno per preparare i nuovi istruttori per la gestione del rischio e della vigilanza privata. Nei giorni scorsi a Fermo un incontro organizzato dalla Mastery di Remo Grassetti in collaborazione con Mondialpol, rappresentata dal direttore tecnico Franco Varano, ha visto la partecipazione anche di Mario Guglielmi, presidente dell’Ipa, e di Gabriele Palmucci, consigliere comunale. All’evento hanno partecipato il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, il Questore Luigi Di Clemente e i consiglieri regionali Mirko Biló e Marco Marinangeli. Il sindaco Calcinaro ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della sicurezza da diverse angolature e garantire una formazione adeguata agli operatori. Anche il questore Di Clemente ha evidenziato l’importanza di tali iniziative per migliorare la preparazione degli addetti alla vigilanza privata, contribuendo così a una maggiore sicurezza per tutti i cittadini. I consiglieri regionali Biló e Marinangeli hanno ribadito il loro impegno a supportare progetti che mirano a potenziare le competenze degli operatori del settore della sicurezza, riconoscendo il valore aggiunto che queste iniziative portano al territorio fermano.