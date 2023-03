Villa Baruchello, riqualificazione degli spazi verdi

E’ un lavoro quanto mai intenso quello che si sta concretizzando per riqualificare gli spazi verdi intorno a Villa Baruchello (con il finanziamento ottenuto dal Cipe, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, circa 5 anni fa, il cui progetto di riqualificazione è stato approvato un anno fa, non appena ottenuto il parere positivo della Soprintendenza) di cui forniscono un meticoloso aggiornamento il sindaco, Nazareno Franchellucci e il suo vice, Daniele Stacchietti. I due amministratori informano dell’avvenuta eliminazione delle infiltrazioni di acqua nella limonaia, della sistemazione del viale di accesso alla villa dove sono stati rimossi gli alberi a fine vita e piantumata una siepe di lecci intervallata da alberature a chioma e dove sono in corso lavori per gli impianti di irrigazione e per la nuova illuminazione, oltre al rifacimento dei cordoli e alla sistemazione del viale stesso con ghiaino stabilizzato per una resa più performante in caso di pioggia. L’ultimo passaggio sarà la sistemazione dei cancelli con aperture e chiusure automatizzate. Nel contempo, sono in corso lavori per la riqualificazione dell’esedra, eliminando le piante prive di vita sostituendole con nuovi cipressi, realizzando un percorso pedonale e ripiantumando il manto erboso. E’ stata sistemata la scalinata esterna (sul lato posteriore della villa) e nel prossimo step si procederà alla riqualificazione della parte centrale del giardino, dove c’è la fontana (sarà anch’essa risanata) e dove saranno sostituite alcune essenze arboree, potate le piante e rinnovata l’illuminazione. Successivamente si procederà alla sistemazione del bosco. "Siamo riqualificando un luogo che rappresenta la memoria storica, strategico per il quartiere Marina Picena, intorno al quale ruotano molte realtà associative e che ospita manifestazioni ed eventi" commenta Franchellucci.

m.c.