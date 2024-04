Violenza e minacce. I carabinieri in prima linea per difendere donne e minori

I carabinieri hanno arrestato un albanese di 45 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, pregiudicato e destinatario di un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal tribunale di sorveglianza di Ancona, per reati commessi nel 2015 a Macerata e provincia. Le accuse sono di lesioni personali e atti persecutori. A Grottazzolina, è stata eseguita un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di dimora nel comune nei confronti di un 25enne del luogo, pregiudicato, con ulteriori restrizioni di avvicinamento alle vittime, suoi congiunti. Durante l’esecuzione della misura, il giovane ha opposto resistenza nei confronti dei militari, pertanto è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Ulteriori due arresti sono stati effettuati a Porto San Giorgio per violazione di misure cautelari del divieto di avvicinamento. Si tratta di un 45enne di Porto San Giorgio, pregiudicato, rintracciato nei pressi del luogo di lavoro della parte offesa (la sua ex convivente), in violazione delle prescrizioni impostegli con misura cautelare del divieto avvicinamento emessa gip di Fermo. Il secondo arresto di Porto San Giorgio riguarda un 59enne abruzzese, pregiudicato, colto in flagranza del reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento: anche quest’ultimo è stato rintracciato nei pressi del luogo di lavoro della vittima ed è stato tradotto presso il carcere di Fermo. A Sant’Elpidio a Mare, un 48enne è stato sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia con recidiva, a seguito di reiterate condotte illecite ai danni della madre. Sempre a Sant’Elpidio a Mare è stato arrestato un 45enne di Porto San Giorgio, precedentemente sottoposto a misura del divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia.

