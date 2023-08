"Volevo soltanto attirare l’attenzione"

Si è presentata all’ospedale Murri di Fermo per una visita ed è stata raggiunta immediatamente dalla polizia. E’ stata ritrovata nella tarda mattina di ieri Milena Ercoli, la 51enne di Piane di Falerone scomparsa venerdì scorso da Servigliano, dove vive con il compagno. Quando la donna si è fatta viva in ospedale i sanitari, già allertarti dalla prefettura che aveva attivato il Piano provinciale persone scomparse, hanno capito di trovarsi di fronte alla persona che tutti stavano cercando. Ecco allora che hanno avvisato gli agenti del posto di polizia del Murri e identificato la 51enne. A quel punto gli uomini della questura hanno telefonato ai familiari che, dopo giorni di angoscia, hanno potuto finalmente riabbracciare la loro cara. La donna ha spiegato di essersi allontanata da casa per attirare l’attenzione dei suoi cari. Una giustificazione piuttosto generica della quale sicuramente avranno modo di discutere in famiglia. La 51enne, il 25 agosto, intorno alle 7,30, era uscita di casa, era salita sull’auto del fidanzato per raggiungere la vicina Montegiorgio dove, nel parcheggio dell’ospedale, era stata ritrovata la vettura abbandonata. In quel frangente era stata notata da un gruppo di ragazzi che avevano raccontato ai carabinieri di averla vista allontanarsi da sola a piedi. Il cellulare era nella cassetta delle poste di un’abitazione di Osimo. Nel frattempo la Prefettura aveva fatto scattare il Piano provinciale persone scomparse e attivato tutte le forze dell’ordine. L’ipotesi dell’allontanamento volontario aveva preso sempre più corpo quando i carabinieri avevano scoperto di un prelievo di 3000 euro da un bancomat e che la donna aveva portato con sé i documenti d’identità. Ieri il lieto fine.

f.c.