Volley, mille persone ospitate in città

Lo sport fa da traino al turismo. Non hanno inventato nulla da questo punto di vista il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua. Ma, vuoi per fortunate circostanze o per loro perspicacia hanno mostrato di saper mettere in pratica quell’assunto.

Senza voler citare ognuna delle tante manifestazioni che hanno riempito gli alberghi l’estate scorsa, in questi giorni il volley ha assicurato alla città un migliaio di presenze. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Porto San Giorgio ha ospitato il campionato nazionale di pallavolo Acsi.

Gli incontri si sono svolti dal 30 maggio al 2 giugno in cinque impianti della città e in quello di Pedaso: "Siamo soddisfatti della riuscita di questo evento – dichiara il sindaco Vesprini –. Alla quattro giorni hanno partecipato più di venti società sportive da tutta Italia permettendo la presenza di circa 1.000 persone".

"Sono numeri ragguardevoli – spiega ancora il primo cittadino, sciorinando altri dati – che si inseriscono in un ricco calendario di eventi che hanno caratterizzato lo scorso weekend, in cui la podistica Runsmile ha registrato oltre 1.500 partecipanti".

Gli fa eco l’assessore comunale allo sport Senzacqua: "questa manifestazione ha dimostrato ancora una volta che lo sport può essere un grande motore per il turismo e il commercio. Lo scorso anno abbiamo lavorato duramente per ottenere il Campionato nazionale – racconta ancora l’assessore –, quest’anno siamo felici d’averlo riconfermato grazie ad Acsi e Giuliana Di Venti".

"Attraverso queste iniziative – conlude – possiamo valorizzare le strutture sportive e il territorio". ll campionato ha avuto il supporto della segreteria organizzativa di Hospitality Experience e l’organizzazione tecnica a cura del responsabile di settore del comitato nazionale pallavolo Giovanni Pagliuca".

"Si ringrazia la città, l’Amministrazione e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento – ha aggiunto proprio Di Venti – . Ci riferiamo ai gestori deglì alberghi (Bellavista, Riviera, Tritone, Lanterna, Timone, Garden, Gabbiano, Valdaso e La Rosa), ai gestori degli impianti sportivi (PalaSavelli, Centro Don Bosco, palestra Rosselli, Mandolesi, Nardi, palazzetto di Pedaso e lo chalet Marakaibo), Racci eventi dj set e la Croce Azzurra" spiega elencando chi ha ospitato i ragazzi e le loro famiglie in città permettendo un buon giro di promozione per Porto San Giorgio.

"Estendiamo la gratitudine – conclude – al sindaco Vesprini e all’assessore Senzacqua, al presidente dell’Ataf Gianluca Vecchi e al delegato allo Sport del Comune di Pedaso Giuseppe Galasso che hanno accolto la manifestazione con entusiasmo creando le necessarie sinergie con le realtà del territorio".

Silvio Sebastiani