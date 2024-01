Weekend di eventi. Concerti, presepi e giochi per bambini

Si avvicina l’Epifania e arrivano anche gli ultimi appuntamenti del ricco cartellone delle feste natalizie organizzato dal Comune di Monte Urano in collaborazione con le locali associazioni. IL primo è previsto per questa sera alle ore 21,30 presso a Chiesa di San Rocco con il "Concerto per il Nuovo anno" organizzato dall’Orchestra Arlecchino; l’orchestra sarà diretta da Vincenzo Ruggiero con la voce della soprano solista Isabella Gilli mentre la serata sarà presentata da Nanda Anibaldi e Monica Mancini. Non solo. Sabato dalle 16,30 in centro storico, lungo il percorso del Castello, tutti ad attendere il ritorno del Presepe Vivente allestito dall’oratorio San Lorenzo con ben 150 figurati che proietteranno i presenti indietro nel tempo per far rivivere la suggestiva atmosfera della Natività. Anche gli spettatori avranno all’ingresso la possibilità di abbigliarsi con costumi dell’epoca oltre a poter passeggiare gustando bevande calde, pizzette e polenta. Una giornata che si chiuderà presso i giardini pubblici, con la Casa della Befana, con una bella animazione per tutti ma anche la premiazione de "La Vetrina più…" che ha coinvolto come sempre i commercianti cittadini.