Weekend di iniziative dedicate a Sant’Antonio

E’ un fine settimana dedicato alla festa di Sant’Antonio in città. Sono due le iniziative promosse per questa ricorrenza, al quartiere centro e al quartiere Faleriense. La nuova associazione Quartiere Centro, domenica, dalle 14,30, presso la Piccola (nei pressi della stazione ferroviaria) organizza insieme al Corpo Bandistico Città di Porto Sant’Elpidio, la 10° edizione della Festa di Sant’Antonio Abate con benedizione degli animali e consegna dei calendari oltre che del pane benedetto ai proprietari. Nel corso del pomeriggio, è prevista anche una gara ‘de lu ciammellottu’ (sesta edizione, per partecipare: 3470118338 ) e un rinfresco offerto dal Corpo Bandistico con esibizione della banda con musiche della Pasquella. L’associazione di quartiere San Filippo in collaborazione con la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù hanno iniziato ieri i festeggiamenti per Sant’Antonio abate che terminerà domenica con la benedizione degli animali (alle 12,30) cui seguirà un pranzo presso il salone parrocchiale il cui ricavato sarà destinato al completamento del Centro Pastorale. Le prenotazioni vanno fatte entro oggi, chiamando in parrocchia allo 0734 903033 o l’associazione di quartiere 347 7704366.